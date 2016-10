Päev sõnas ja piltides: kuidas edeneb Mosuli vabastamine ISISe käest

On avaldatud arvamust, et Mosuli tagasivallutamine murraks ISISe selgroo.

Iraagi vägede eile alanud pealetung on esimese kahe päeva jooksul olnud edukas.

Pealetungist võtab osa mitukümmend tuhat sõjaväelast ning Iraagi komandöride teatel on pühasõdalaste vastu edasi liigutud kahel rindel.

Kaks peamist rinnet on Mosulist lõunas, kus tungitakse peale Qayyarah'st, ja idas, kus võitlevad kurdi pešmergaväed.

USA sõjaväelased, kes juhivad pealetungi õhurünnakute ja maismaatoega aitavat koalitsiooni, ütlesid, et Iraagi väed on isegi «graafikust ees», kuid kõrged Lääne ametnikud hoiatavad, et võitlus tuleb pikk ja raske.

Soomuskolonnid liikusid pärast ägedat õhutuld üle Mosulit ümbritsevate tolmuste tasandike küladesse, mida kaitsevad IS-i võitlejad.

Valitsusvägede pealetungibaasi Qayyarah' lähedal lõõmavad naftapuuraugud ja ümbruskond on täis paksu suitsu. Iraagi sõdurite sõnul panid džihadistid augusti lõpus, kui valitsusväed Qayyarah' tagasi vallutasid, nafta põlema, et suits kaitseks neid õhurünnakute eest. Puuraugud lõõmavad seniajani.

Suitsu on mattunud ka Mosuli linn, seal põletavad džihadistid endi varjamiseks autokumme.

Endine firmajuht Abu Saif ütles AFP-le Mosulist, et linnas on kuulda lahingumüra, kuid tänavad on tühjad ja vaiksed.

«Tänavad on tühjad, inimesed on kodus alates eilsest, kui rünnakud algasid,» ütles ta ja lisas, et inimesed on õnnelikud, sest tunnevad, et nad päästetakse.

Kauaoodatud Mosuli pealetung algas esmaspäeval ja sellest võtab osa 30 000 föderaalvägede sõdurit. Mosulis ja selle ümbruses arvatakse olevat nende vastas 3000-4500 IS-i džihadisti.

Iraagi komandöride sõnul annavad IS-i võitlejad autopommirünnakutega vastulööke, kuid see ei ole pealetungi peatanud.

«Paljud külad on juba vabastatud,» ütles eliitüksuse pressiesindaja Sabah al-Numan. «Iraagi väed on saavutanud oma eesmärgi ja enamgi veel, aga me oleme ettevaatlikud ja peame plaanist kinni ega kiirusta.»

USA president Barack Obama hoiatas teisipäeval, et Iraagi julgeolekujõude ootab Mosuli äärmusrühmituselt Islamiriik (IS) tagasivõtmisel ees «raske lahing».

«Ma olen kindel, et ISIL saab Mosulis lüüa ja see on järjekordne samm nende lõpliku hävingu suunas,» ütles Ühendriikide riigipea IS-i teist nimekuju kasutades.

Samas hoiatas Obama, et ees seisab raske tee. «Lahing Mosuli pärast kujuneb raskeks. Tuleb edusamme ja tagasilööke.»

Presidendi sõnul elab linnas võib-olla isegi miljon tsiviilisikut. «ISIL-i väljajuurimise kõrval on meie fookus põgenevate tsiviilisikute turvalisusel ja humanitaarabi neile toimetamisel. See on mõlema valitsuse jaoks prioriteet,» ütles Obama.

Briti kaitseminister Michael Fallon ütles teisipäeval, et äärmusrühmitus Islamiriik (IS) on Iraagis «kokku varisemas», ent hoiatas, et pühasõdalased kavatsevad Mosuli pärast lahingu anda.

«Sellest ei tule kiiret operatsiooni ning meil on alust oodata Daeshilt ägedat võitlust Mosuli hoidmiseks,» ütles Fallon alamkoja saadikutele Iraagi julgeolekujõudude operatsiooni teisel päeval riigi suuruselt teise linna tagasivõtmiseks.

Briti õhujõud pakuvad USA juhitava koalitsiooni osana Iraagi julgeolekujõududele õhu- ja luuretoetust. Briti komandörid on toetanud Iraagi vägesid ka väljaõppega.

Iraagi peaminister Haider al-Abadi kuulutas ööl vastu esmaspäeva Mosuli tagasivallutamise operatsiooni alanuks.

IS hõivas 2014. aastal Mosuli välkpealetungiga ning selles linnas kuulutas rühmituse liider Abu Bakr al-Baghdadi sama aasta juunis välja "kalifaadi".

Iraagi julgeolekujõud on USA juhitava koalitsiooni toetusel sestsaadik vallutanud tagasi suure osa IS-ile kaotatud aladest.

Mosul on veel viimane IS-i käes olev Iraagi suurlinn ning selle kaotusega kuivaks kokku rühmituse käes olev territoorium Iraagis.

Ehkki pealetungis Mosulile osaleb eriilmeline koalitsioon Iraagi sõjaväest, politseist, kurdi pešmergavägedest ning nii sunni kui ka šiia omakaitseüksustest, lubas Abadi, et Mosulisse sisenevad vaid Iraagi armee ja politsei.

Äärmusrühmitus Islamiriik (IS) tõotab teisipäeval avaldatud videos saavutada Mosulis ameeriklaste üle võidu.

Video avaldas IS-iga seotud uudisteagentuur Amaq ja sellel on näha maskides ja lahingmundris võitlejaid inimtühja linna, väidetavalt Mosuli tänavail patrullimas.

Üks maskis võitleja pöördub kaamerasse ja ütleb: «Mis puutub Ameerikasse, siis nagu me lubasime, Ameerika saab Iraagis lüüa ja lahkub taas häbistatuna, armetuna, saba jalge vahel.»