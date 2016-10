Video: Süüria presidendi abikaasa keeldus kodumaalt põgenemast

Asma al-Assad sõnas Vene telekanalile Rossija 24 antud intervjuus, et ta lükkas tagasi pakkumise lahkuda koos lastega kodumaalt sõja eest, edastab Yle.

Süüria esileedi teatel oli tegemist rumala ettepanekuga, sest kui ta oleks lahkunud, oleks see jätnud temast kummalise mulje ja näidanud, et ta ei toeta oma meest.

«Mulle pakuti mitmel korral Süüriast põgenemise võimalust. Selleks ei pea olema geenius, et seda plaani läbi näha. Tegemist ei olnud minu või minu laste turvalisuse tagamisega, vaid taheti näidata, et president on nõrk ja toetuseta,» lausus Süüria presidendi abikaasa.

Asma al-Assad ei täpsustanud, kes Süüria võimudest talle sellise pakkumise tegi.

Süüria esileedi on vältinud rahvusvahelist meediat, samas on ta oma riigis kogunud kuulsust sõjas vigastada saanud režiimiaarmee sõdurite põetamise ja haiglastes abistamisega. Lisaks osaleb ta hukkunud sõdurite matustel ja toetab nende pereliikmeid.

Al-Assad kiitis Venemaa abi Süüria valitsusvägedele lisades, et süürlased ei unusta seda.

Viis aastat kestnud Süüria sõjas on hukkunud rohkem kui 300 000 inimest ning selle riigi 23 miljonist elanikust pooled on on põgenenud. Suur osa süürlasi on Süüria naaberriikides põgenikelaagrites, kuid sajad tuhanded on suundunud ka Euroopasse.