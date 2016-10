Rootsis avatakse ususümboliteta kalmistu

«Selles maailmas on koht igaühele ja me ei tohiks piirata seda, kuidas me elame või kuidas me maetud saame,» ütles idee autor, kohalik õpetaja Josef Erdem.

Edrem käis mõtte välja Rootsi Kirikule, kes selle heaks kiitis ning haudasid hooldama hakkab. Sellega aga Rootsi Kiriku roll lõpeb.

«Inimesed saavad ise otsustada, milline nende haud välja näeb, kuid kalmistu on vaba kõigist usulistest ja rahvuslikest sümbolitest,» lisas Erdem, kelle sõnul pole surnuaed mõeldud üksnes ateistidele, vaid ka kõigile usklikele, kes on nõus sümbolitest loobuma.

Seni pole kalmistule veel kedagi maetud, kuid inimesed on selle vastu huvi tundnud. «Ma ei taha matmispaika hauakiviga, mida tuleb hooldada. Ma ei taha ka kiriklikku matust, sest ma pole usklik. Seega sobib see mulle hästi,» ütles kohalik õpetaja Gunnar Lindgren SVT-le.

Kurdistanis üles kasvanud Erdemi sõnul on tema mõte pälvinud positiivset vastukaja erinevate usutunnisustega inimeste hulgas. «Reaktsioon on olnud positiivne nii usklikelt kui mitteusklikelt üle kogu riigi,» lausus mees.