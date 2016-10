Kalender, millest saab näha idanaabri juhi erinevaid varjundeid, sisaldab ka temapoolseid tsitaate. Need räägivad nii Putini armastusest kasside vastu aga ka leiva olulisusest ja Venemaa sõjalisest jõust.

«Venemaa on rahu armastav ja iseseisev riik. Me ei vaja teiste riikide territooriume ja loodusvarasid. Aga kui me tunneme ennast ohustatuna, oleme valmis kasutama relvi, et tagada oma julgeolek,» seisab kalendri lõpus sissejuhatusena 2018. aastasse.