Saksamaal sai äärmuslastevastases haarangus viga neli korrakaitsjat

Rühmitusse Reichsbürger kuuluv 49-aastane kahtlusalune avas politseinike pihta tule Baieri liidumaal Georgensmündis ja võeti vahi alla, teatas politsei.

Kohalikud võimud olid andnud korralduse konfiskeerida mehe relvaarsenal, mis koosnes umbes 30 tulirelvast, sest tema relvaluba tühistati psüühiliste probleemide tõttu.

Varem võitluskunstide keskust juhtinud meest ootab nüüd süüdistus tapmiskatses.

«Ma olen šokeeritud,» ütles liidumaa siseminister Joachim Herrmann ning nõudis äärmusrühmituse kohest ja põhjalikku uurimist.

Reichsbürger ei tunnusta Saksa riigi legitiimsust ning usub Saksa keisririigi ja Kolmanda Reichi jätkumisse. Seetõttu keelduvad paljud rühmituse liikmed muu hulgas makse ja trahve maksmast.

Augustis avas rühmituse liige tule tema korterit läbi otsima tulnud politseinike pihta Saksi-Anhalti liidumaal ning arreteeriti.

Võimudel ei ole andmeid Reichsbürgeri liikmeskonna suuruse kohta, kuid siseministeeriumi esindajate sõnul on liikumine killustunud ja sellel on üle Saksamaa mõnisada liiget.

Valitsus hoiatas septembris, et mõned rühmituse liikmed on radikaliseerunud ja võimude suhtes agressiivselt meelestatud, mis võib lõppeda mõne tõsise vägivallaaktiga. Mõnel Reichsbürgeri liikmel on sidemed neonatside ja holokaustieitajatega.