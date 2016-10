Brasiilia politsei vahistas parlamendi mõjuvõimsa endise spiikri

"Saame kinnitada Cunha vahistamist Brasilias," ütles politsei pressiesindaja AFP-le.

Uudisteportaal G1 avaldas Brasiilia kõrgeima korruptsioonivastase kohtuniku Sérgio Moro väljastatud vahistamiskäsu koopia.

"Moro andis käsu Cunha vahistamiseks, viidates avalikku korda ähvardavatele riskidele ning konkreetsele pagemisvõimalusele, arvestades tema ligipääsu välismaal varjatud varadele ja topeltkodakondsust", teatas Paraná osariigi justiitsministeerium. Moro juurdluse peakorter asub osariigi Curitiba linnas.

Cunha oli spiikrina üks endise presidendi Dilma Rousseffi tagandamisprotsessi arhitekte. Cunha enda volitused peatas parlament mais ning tagandas ta rahvasaadiku kohalt septembris.

Cunhat süüdistatakse altkäemaksu võtmises osana riiklikku naftafirmat Petrobras ümbritsevast ulatuslikust korruptsiooniskandaalist, mille raames on süüdistus esitatud kümnetele poliitikutele ja tippametnikele. Mõned neist on praeguseks juba süüdi mõistetud ja vanglakaristuse saanud.

Kongressi eetikakomitee uurib Cunhat ka seoses valetamisega salajaste Šveitsi pangaarvete asjus.

Eksspiiker eitab süüdistusi.

Brasiilia senat tagandas Rousseffi ametist 31. augustil. Endist presidenti süüdistati eelarvenumbritega manipuleerimises valimiskampaania ajal.

Korruptsiooniuurijad tuvastasid 2015. aastal ulatusliku petuskeemi, mille raames petsid Petrobrasi juhid ja alltöövõtjad firmalt aastakümne jooksul üle kahe miljardi dollari ning andsid poliitikutele ja parteidele altkäemaksu.

Skandaal haaras endasse pea kogu Brasiilia poliitilise ja ärieliidi.

Rousseffi eelkäijale presidendiametis, Luiz Inácio Lula da Silva suhtes on alustatud seotuse tõttu Petrobrasi riisumisskeemiga kolm kohtuasja.

Rousseffi tagandamise järel presidendiks saanud Michel Temer võitleb kahtlustustega, et ta üritab juurdlust mõjutada. Muuhulgas on seotuses Petrobrasi skeemiga süüdistus esitatud mitmele Temeri poolt ametisse nimetatud ministrile, kes on süüdistuse saamise järel tagasi astunud.