Venemaa on valmis Aleppo humanitaarrelvarahu pikendama

"Me oleme selgeks teinud oma kavatsuse pikendada humanitaarrelvarahu nii kauaks, kui võimalik. Seda muidugi sõltuvalt seal kujunevast olukorrast," kinnitas Putin pressikonverentsil pärast kohtumist Prantsusmaa presidendi Francois Hollande ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkeliga Berliinis.

Prantsusmaa ja Saksamaa liidrid teatasid pärast kohtumist, et ei välista uusi sanktsioone Venemaa vastu seoses Aleppo pommitamisega.

"Kõik, mida kujunenud olukorras saab kasutada ähvardusena, on kasulik," sõnas Hollande.

"Me ei saa seda võimalust välistada," lisas Merkel.

"Aleppos toimuv on sõjakuritegu ja esimeseks nõudmiseks on, et Süüria režiimi ja selle toetajate pommitamine peab lõppema. Meil jäi kohtumiselt mulje, et Venemaa on valmis humanitaarvaherahu pikendama, aga nüüd peavad Damaskus ja Moskva seda ka näitama," ütles Hollande.

Euroopa Liidu liidrid mõistavad neljapäeval Brüsseli tippkohtumisel hukka Venemaa rünnakud Aleppo tsiviilelanikele ning kutsuvad sõjategevust lõpetama ja poliitilise protsessi juurde naasma, selgub kohtumiseks valminud avalduse mustandist.

"Euroopa Ülemkogu mõistab karmilt hukka Süüria režiimi ja tema liitlaste, esmajoones Venemaa rünnakud Aleppo tsiviilelanikele," seisas uudisteagentuurini AFP jõudnud dokumendis.

Selles kutsutakse konfliktipooli vaenutegevust lõpetama ja astuma kiiresti samme humanitaarabi takistamatuks pääsuks Alepposse ja teistesse Süüria piirkondadesse.

Avaldus kutsub üles "jätkama usutavat poliitilist protsessi ÜRO vahendusel" ning hoiatab, et rahvusvahelise humanitaarseaduse ja inimõigusseaduse rikkujad võetakse vastutusele.

EL-i 28 liikmesriigi liidrite avaldus teeb EL-i välispoliitikajuhile Federica Mogherinile ja Euroopa Komisjonile ülesandeks jätkata pingutusi haavatute ja haigete evakueerimiseks konfliktipiirkonnast koostöös ÜRO-ga. Avalduses ei mainita siiski võimalikke sanktsioone Venemaale õhurünnakute eest Süürias.