Filipiinide kirdeosa tabas taifuun Haima

Mitmel pool kadus koheselt elektrivool. Tugev tuul kiskus tunnistajate kinnitusel suuri puid juurtega välja ja mitmetelt majadelt katused.

Haima tuuled puhusid meteoroloogide teatel 63 meetrit sekundis.

Inimohvritest pole siiski esialgu teatatud.

"Me ei saa üldse välja minna, sest tuul on niivõrd tugev, et puud on pressitud maadligi," kirjeldas Camasis elav kohalik riigiametnik Elisa Arugay raadiojaamale DZMM.

"Riisi- ja maisipõllud on maatasa niikaugele, kui silm ulatub. Paljud majad on hävinenud. Ma nägin, kuidas suur puu purustas koolimaja," rääkis Ilganis elav õppejõud Villamor Visaya.

Tuguegarao linnapea Jefferson Soriano teatas samuti suurtest kahjudest koolidele, kus kohalikud olid varju otsinud.

"Nad kustuvad abi, kuna hoonetelt on katused rebitud. Suur probleem on selles, et päästjad ei saa kohutava maru tõttu samuti välja appi minna," ütles linnapea.

President Rodrigo Duterte kinnitas, et Haimas on tehtud maru saabumiseks kõik, mis vähegi võimalik. Evakueeritud on kümneid tuhandeid inimesi. Riigipea väljendas sellest hoolimata suurt muret.

"Me saame vaid palvetada, et häving ei ole niivõrd ulatuslik, kui mitmel varasemal korral, mis tõi meie rahvale kohutavaid piinu ja kannatusi. Kuid me oleme valmis. Kõik, mis võimalik, on tehtud," sõnas president.