Washington Post reastas tänase USA teledebati võitjad ja kaotajad

VÕITJAD:

*Hillary Clinton

Cillizza hinnangul suutis demokraatide presidendikandidaat täna teha oma parima soorituse debatiseeria vältel. «Ta suutis lõpuks õigeks sättida vahekorra selle vahel, millal Donald Trumpi märkusi ignoreerida ja millal nendele reageerida,» kirjutab analüütik.

Clintonil polnud vaja praeguses mugavas eelispositsioonis ka tingimata uusi hääletajaid enda poole võita, vaid lihtsalt elu jääda.

Siiski suutis ta pakkuda meeldejäävaid hetki, näiteks siis, kui küsimuse all oli Trumpi suhtumine naistesse. Clintoni kommentaarid olid sügavalt inimlikud ja samastumist võimaldavad.

Clinton mõjus rahuliku ja selgena ka siis, kui Trump talle vahele segas (nimetades teda näiteks debati lõpupoole vastikuks naiseks), kuid ka tal olid omad nõrgad küljed - eriti Clintonite sihtasutuse annetuste kohta selgitusi jagades.

Lõppkokkuvõttes võitis Clinton veenvalt kõik kolm toimunud debatti.

*Chris Wallace

Wallace oli nelja debati parim moderaator. «Ta püüdis tasakaalukalt ja kindlakäeliselt vestlust juhtida, kuid ei hakanud selle käigus domineerida,» hindas Cillizza. Ta lubas kandidaatidel juttu edasi ja tagasi veeretada, kuid kui Clinton või Trump küsimustele ei vastanud, tuletas ta neile seda selgesõnaliselt meelde.

Ka esitas ta häid küsimusi immigratsiooni, naistekrabamise, Clintonite sihtasutuse ja muude teemade kohta.

* Vladimir Putin

Vene president pidi debatti küll heameelega jälgima, sest nii ta ise kui ka Venemaa said heldelt eetriaega. «Trump rõhutas, et tema Putiniga sõber pole, kuid teab kindlast allikast, et Putinil Clintoni suhtes küll mingit austust pole,» selgitas Cillizza.

* David Fahrenthold

Tolle USA ajakirjaniku nimi ei lipsanud tänase debatiõhtu jooksul kordki üle kellegi huulte, kuid tema mõju oli selgelt tuntav. Nimelt tõi just tema avalikkuse ette kõik Trumpi sihtasutusega seotud pommuudised. Tema kaudu said ameeriklased teada, et Trump soetas endale annetajate raha abil hiigelportree iseendast, kasutas trahvide maksmiseks sihtasutuse raha.

KAOTAJAD

*Donald Trump

Tegemist oli küll kokkuvõttes Trumpi parima debatiesinemisega, kuid see debatt ei tulnud talle kokkuvõttes just kasuks. «Otsustav hetk Trumpi ja kogu debati jaoks toimus siis, kui ta keeldus vastamast, kas ta tunnistaks kaotuse puhul valimistulemusi. Trumpi ootame-ja-vaatame vastus oli totaalne katastroof ning tõenäoliselt on see peamine asi, mis inimestele debatist üldse meelde jääb,» selgitas Cillizza.

Analüütiku sõnul suutis Trump tegelikult esimese pooltunni jooksul hästi esitada, kuid nagu tihti on juhtunud, ei suutnud Trump seda rida jätkata.

* Vaikusnõuded

Veerand tundi enne debati algust jõuti lavalt publikut umbes 487 korda hoiatada, et nad peavad olema terve arutelu vältel hiirvaiksed. «See on otse välja öeldes rumalus. Kui ei taha, et inimesed reageeriksid, poleks üldse publikut tarvis,» arvas Cillizza.