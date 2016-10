«Tapjaklounide» hullus jõudis Soome

USA-st alguse saanud nähtus on nüüdseks levinud ka Euroopasse ning jõudnud meie põhjanaabrite juurde. Politsei andmetel nähti eile Tuusula kooli juurdes sea- ja klounikostüümidesse riietatud inimesi, kes olid seal laste hirmutamiseks. Koolilaste sõnul oli ühel neist käes mootorsaag.

Lisaks ütles politsei, et teisipäeva õhtul kella 9 ajal ajasid kaks pesapalli kurikatega varustatud ja valgesse riietatud täiskasvanut, kes kandsid seamaske Lahela linnas ühte last taga ja hirmutasid kohalikke noorukeid.

«Tapjakloune» on märgatud ka Järvenpääl, kus politsei on algatanud ses osas kriminaalmenetluse. Analoogseid teateid on tulnud ka Tamperest, Kuopiost, Pietarsaarist, Porist ja Rovaniemist.

Helsingi politseile veel keegi ametlikku kaebust esitanud ei ole, kuid mitmed linnaelanikud on öelnud, et nad on linna peal juba klounidega kokku põrganud.

Politsei sõnul tuleb hirmutamise ja ähvardamise korral teatada sellest koheselt politseisse.

Klouniks riietumine pole küll seadusega keelatud, aga Soome seaduste kohaselt on avalikus ruumis kellegi hirmutamine keelatud.