Donetski separatistide juhi surmas süüdistati väljamõeldud lätlast

Väljaanne Vestnik Luganska kuulutas teisipäeval oma Twitteri kontol, et isehakanud rahvavabariigi sõjapealiku Arseni Pavlovi tapja on leitud ja selleks on lätlane Mark Ozoliņš. Sealt korjasid uudise üles ka mitmed vene väljaanded nagu näiteks MK ja News.rambler.ru.