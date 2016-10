NATO kindral: Iskanderid Kaliningradis näitavad Moskva kompromissitust

«Me ei taha omalt poolt pinget lisada, kuid see teeb muret. Tuleb taaskord rääkida Venemaa kompromissitust käitumisest. Me arvestame seda oma kavades,» ütles NATO Brunssumi peakorteri ülem ajakirjanikele.

Moskva kinnitas peaaegu kahe nädala eest, et Kaliningradi oblastisse viidi õppusteks Iskanderi raketid. Kaitseministeerium ütles, et raketid ei ole seal esimest korda ja need jäävad sinna ka edaspidi.

Farina tõdes, et tal ei ole andmeid, et need raketid oleks toimetatud sinna alaliseks.

Leedu president Dalia Grybauskaitė sõnas sel nädalal Soomet külastades, et Iskanderide Kaliningradi oblastisse viimine tähendab ründevõime näitamist mitte ainult Baltimaade, vaid kõikide Euroopa pealinnade vastu.