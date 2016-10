Jeemenis mingit vaherahu liitlaste hinnangul pole

Koalitsiooni esindaja sõnul rikkusid huthimässulised ÜRO vahendatud relvarahu kohe pärast selle jõustumist ja liitlased avasid vastutule.

Kolm päeva kestma pidanud vaherahu eesmärgiks oli toimetada tsiviilisikutele humanitaarabi. Vaenutegevus pidi kava kohaselt lõppema kolmapäeva öösel kell 23.59 ja kestma 72 tundi.

Tegemist oli juba kuuenda katsega kehtestada relvarahu huthimässuliste ja Saudi Araabia juhitud koalitsiooni toetatud valitsusmeelsete vägede vahel.

"See on nagu mingisugune pilkamine see nende kolmepäevane vaherahu. Sõda peab lõppema," ütles 32-aastane Sanaa ametnik Ali al-Doush.

Jeemeni konfliktis on vastamisi rahvusvaheliselt tunnustatud presidendile Abedrabbo Mansour Hadile lojaalsed jõud, mida toetab Saudi Araabia juhitav koalitsioon ning šiiamässulised huthid ja nendega liidus olevad ekspresident Ali Abdullah Saleh 'le lojaalsed väed.