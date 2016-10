Pildid: Berliinis protestiti «veriste» mängukarudega Putini vastu

Protestijad panid punase värviga, mis tähistas verd, märgistatud ja sidemetes mängukarud Saksamaa parlamendi ette, viitamaks nendega Süüria sõja ohvritele, kelle seas on palju lapsi, edastab The independent.

Karude vahele ja peale oli pandud telliskivitükke, mis viitasid õhurünnakutes lagunevatele majadele ja rusude alla jäänutele.

Protestijatel olid kaasa sõjavastased plakatid tekstiga: «Stop Putin» (Peatage Putin) ja «Stop Bombing Aleppo» (Lõpetage Aleppo pommitamine).

Lisaks kandsid protsetijad Vladimir Putini ja Süüria presidendi Bashar al-Assadi näopildiga maske, viitamaks et need kaks juhti on nüüdisaja ühe suurema inimõigusrikkumise põhjustajaks.

Berliinis toimus niinimetatud Normandia neliku – Venemaa, Ukraina, Prantsusmaa ja Saksamaa – kohtumine, millel arutati Minski protokolli, mille abil tahetakse lahendada konflikt Ukrainas, mis tekkis pärast seda kui Venemaa 2014. aastal annekteeris Krimmi.

Saksa kantsler Angela Merkel ja Prantsuse president François Hollande teatasid Berliinis, et Moskva sai hoiatuse ja Venemaale kehtestatakse veel sanktsioone kui Vene sõjalised jõud jätkavad Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi toetamist.

Aleppos on lõksus tuhandeid tsiviilelanikke, kes õhurünnakute tõttu elavad pidevas hirmus oma elu pärast. Lääs peab Aleppo pommitamist sõjakuriteoks ning on andmeid, et sõduvad osapooled kasutavad tsiviilelanikke inimkilbina.

Venemaa teatel algas eile Aleppos kolm päeva kestev humanitaarrahu, mille ajal viiakse haavata saanud ära ning lahkuda saavad ka need mässulised ja tsiviilelanikud, kes soovivad piiramisrõngast pääseda.