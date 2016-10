Lõuna-Korea aktivistid lennutasid Põhja-Koreasse dollareid ja flaiereid

«Me lennutasime flaierid Põhja-Koreasse, et avaldada meelt nende provokatsioonide vastu,» sõnas autoritaarse riigi endine kodanik, Lõuna-Koreasse põgenenud inimõiguslane Park Sang-Hak.

Üle piiri lennutatud lendlehti oli umbes 300 000 ja nendega koos pandi teele, ka umbes 2000 ühedollarilist rahatähte, lootuses, et inimesed need üles korjavad ja selles naaberriigi hea sõbralikkust näevad. Üle piiri saadeti see kõik heeliumiga täidetud õhupallidega.

Ettevõtmine tuli Põhja-Korea kahe sel nädalal läbiviidud raketikatsetuse reaktsioonina. Pyongyang kirjeldab Parki meedias kui inimsaasta, kellele teist sarnast ei leidu. Ähvardatud on ka tema tegutsemisalade pommitamisega.