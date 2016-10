Daily Mail, mis on Suurbritannia üks populaarseimaid kõmulehti, ei näi Euroopast väga head ülevaadet omavat, sest Soome ei asu kohe kindlasti Balkani mere ääres- sellist merd ei ole olemaski. Segi on see suure tõenäosusega aetud Balti merega, ehk Läänemerega.

Uudis keskendub Soome väidetavale murele oma iseseisvuse pärast, mille seaduslikkuse Venemaa on küsitavaks muutnud. «Soome süüdistab Venemaad meediarünnakute korraldamises,» kirjutatakse artiklis. «Soome saavutas Venemaast iseseisvuse 100 aastat tagasi, kuid Venemaa on selle legitiimsuse küsimärgi alla pannud.»

Daily Maili artikkel kirjutab ka Venemaa Iskander-tüüpi rakettide ümberpaigutamisest- jällegi Balkani merel- ning sellest käigust tingitud merd ümbritsevate riikide kasvavast murest.