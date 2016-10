LAV lahkub Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust

ICCst lahkumise kavatsust kinnitava dokumendi, mille on allkirjastanud rahvusvaheliste suhete minister Maite Nkoana-Mashabane, avaldas avalik-õigusliku SABC ÜRO korrespondent. Dokumendis öeldakse, et LAVi kohustused konfliktide rahumeelseks lahendamiseks ei ühti Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pakutud tõlgendusega.

Otsus on ilmselt seotud eelmisel aastal puhkenud vaidlustega seoses LAVi otsusega lubada Sudaani president Omar al-Bashir riiki Aafrika Liidu tippkohtumisel osalemiseks, ehkki ICC on andnud välja tema vahistamiskäsu. LAVi väitel kehtib Bashirile kui riigipeale puutumatus.

ICC soovib Bashiri kinnipidamist, sest teda süüdistatakse Sudaani Darfuri piirkonna sõjakuritegudes. LAVi otsuse ICCst lahkuda on hukka mõistnud inimõiguslased, kelle sõnul on tegemist ohtliku pretsedendiga riigi poolt, milles on nähtud üht juhtivat inimõigusvõitlejat.

Oktoobri algul teatas ICCst lahkumise otsusest Burundi, sellele võimalusele on viidanud ka Namiibia ja Keenia. Mitme Aafrika valitsuse väitel on 2002. aastal asutatud ICC ilmutanud Aafrika liidrite suhtes postkoloniaalset erapoolikust.