Jeesuslapse kuju kummaline restaureerimine ajas Kanada koguduse raevu

Tulemus on aga sedavõrd kummaline, et muutus kiiresti pilkeobjektiks. Seda on võrreldud kuulsa kunstirestaureerimise juhtumiga Hispaaniast, kus kohalik naine taastas laguneval freskol Jeesuse väga meeldesööbival moel.

Hispaania naise Elías García Martíneze restaureeritud fresko Jeesusega. Töö sai 2012. aastal suure tähelepanu osaliseks. Foto: Scanpix

Maarja ja jeesuslapse kivikuju jõudis seista kümmekond aastat Sudbury kesklinnas Ste Anne des Pins'i kiriku ees. Aasta tagasi lõid vandaalid jeesuslapsel aga pea otsast.

Kuju seisis mõnda aega katkiselt, kuid siis otsustas preester Gérard Lajeunesse kohalikult ettevõttelt puuduoleva tüki tellida. Preestrile öeldi, et pea tuleb teha eritellimusel ja see läheb maksma 10 000 dollarit (9173 eurot).

Just nagu palumise peale koputas õige pea preestri uksele kohalik kunstnik Heather Wise, kes oli katkisest skuptuurist mööda jalutanud.

«See oli nii kurb vaatepilt. Mind haavas see sügavalt. Sellise asja nägemine ei tekita head tunnet. Aga ma ütlesin: mina olen kunstnik, ma suudan seelle parandada,» rääkis ta portaalile Sudbury.com.

Wise oli kohalikus haridusasutuses skulptuuri õppinud, kuid kiviga ta varem töötanud polnud. Savipea modelleerimiseks kulus naisel tunde. «Kirikule jeesuslapse kuju tegemine on mu senise kunstnikukarjääri tipp,» ütles ta ja seletas, et savikuju on ajutise loomuga ning järgmisel aastal vahetab selle välja kivist variant.

Uus pea tõi kohalikus kogukonnas kaasa tormilisi reaktsioone: koguduseliikmete tunnete seas domineerisid üllatus, pettumus ja solvumine.

Isa Lajeunesse ütles, et sai neist aru, kuid ei osanud midagi ette võtta, sest vaimulik seminaris polnud teda taoliste olukordade jaoks ette valmistatud.

Internetikasutajates tekitas uus kuju samuti kirglikke tundeid, näiteks kirjutas üks inimene CBC koduleheküljele: « Pole ime, et Maarjal on silmad suletud.»