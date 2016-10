Venemaa föderaalse kinnipidamisteenistuse asedirektori Valeri Maksimenko sõnul avatakse neli uut vanglat ja seitse muud asutust, mis kokku hakkavad mahutama umbes 900 vangi, 2017. aasta 1. jaanuaril. Sunnitöö, kui lubatud viis isikuid karistada, lisati Vene kriminaalkoodeksisse 2011. aastal, kuid siiani puudusid selle kasutamiseks võimalused.

Maksimenko arvates on sunnitöö vangidele väga hea karistuse kandmise viis, sest sellega ei isoleerita isikuid täielikult ühiskonnast. Asedirektor lükkas ümber ka väited nagu selle kasutuselevõtuga mindaks tagasi Nõukogude- aegse Gulagi süsteemi juurde. «Ma kinnitan teile, et hoolimata selle sunnitööks kutsumisest, on karistusprogrammil palju sotsiaalsem iseloom,» sõnas Maksimenko, lisades, et ametnikud olid Gulagi olemust uurinud ja selle parimad aspektid uude süsteemi kokku liitnud.

Asedirektor sõnas, et ametnike loaga saab kinnipeetavatel olema võimalus ka ära käia. Võimalust oma ülesandeid neil aga valida, vahetada või neid tegemast keelduda pole.

Vangid hakkavad oma töö eest saama palka, millest võetakse maha viis kuni kümme protsenti makse ja neil on peale esimest kuut kuud õigus ka 18-päevasele puhkusele.