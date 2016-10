Rumeenia sai Kanadalt viisavabaduse ja toetab CETAt

Rumeenia president Klaus Iohannis rääkis täna hommikul Brüsselis Euroopa Ülemkogu juures ajakirjanikele, et Rumeenia ja Kanada on jõudnud kokkuleppele viisapiirangute kaotamise üle. Sõlmitud kokkuleppe alusel saavad rumeenlased Kanadasse viisavabalt reisida alates 2017. aasta 1. detsembrist.

«Mul on häid uudiseid. Hommikul saavutasime Kanada poolega kokkuleppe viisapiirangute leevendamise üle, see on kasulik mõlemale poolele,» vahendas Adevăruli presidenti. «Rumeenial ei ole enam vastuväiteid Kanadaga kaubandusleppe sõlmimise üle,» lisas Iohannis.

Bulgaaria ja Rumeenia teatasid kolmapäeval, et ei toeta Euroopa Liidu ja Kanada vabakaubanduslepet (CETA), kui Kanada ei anna kõigile nende kodanikele viisavabadust. Riigid on püüdnud korduvalt mõjutada Kanadat viisanõudest loobuma ja on seadnud selle sõltuvusse 27. oktoobril allkirjastada loodetava leppe toetamisest.