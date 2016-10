Trumpi valimistulemuste tunnistamisest keeldumine oli kolmanda ja viimase USA presidendidebati eredaim märkus. Trump väitis, et valimised on kallutatud tema vastu ning ta ei pruugi tulemustega nõustuda.

Kandidaadi väited külvasid vabariiklastes muret, kuna partei ridades levib hirm, et neil on üha raskem peale Trumpi väljaütlemisi Kongressi üle kontrolli säilitada.

Hillary Clinton nimetas kommentaari õudust tekitavaks.

Ka president Barack Obama kasutas eilsel kampaaniaüritusel Trumpi kohta karme sõnu: «See on ohtlik. Sest kui panna inimestele pähe kahtlus valimiste seaduslikkuse kohta, õõnestab see demokraatiat. See, kes nii käitub, teeb meie vaenlaste tööd.»

Trump muutis eilsel kampaaniaüritusel Ohios sõnastust, kuid ei taganenud oma väitest. «Ma tahan lubada kõigile oma valijatele ja toetajatele ning kõikidele Ameerika Ühendriikide kodanikele, et tunnistan nende suurte ja ajalooliste presidendivalimiste tulemusi juhul, kui ma võidan.»

Ta lisas, et aktsepteerib «selgeid» valimistulemusi, kuid säilitab õiguse seada kahtluse alla küsitava tulemuse.

Ajal, mil Trumpi toetus teeb küsitluste andmeil püstloodis langust on valimiseelne fookus nihkunud pigem küsimusele, kas vabariiklased suudavad säilitada oma nappi enamust Senatis või isegi oma suuremat ülekaalu Esindajatekojas.