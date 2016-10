USA: Vene vaatlejad on presidendivalimistele teretulnud

Venemaa on teretulnud saatma USA presidendivalimistele vaatlejaid, isegi kui Moskva taotlused lõhnavad propagandatriki järele, teatas Ühendriikide välisministeerium reedel.

Venemaa on üritanud õõnestada küberrünnakute ja leketega USA presidendivalimiste usaldusväärsust ning Vene vaatlejad kurdavad, et neile keelduti akrediteeringu andmisest.

Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja John Kirby ütles reedel, et Washingtonil ei ole Vene vaatlejate tagasilükkamise poliitikat.

Tema sõnul pakuti Vene vaatlejatele kohti Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlusmeeskonnas. OSCE vaatleb valimisi kõigis liikmesriikides, muuhulgas Ühendriikides.

"Me ütlesime Vene valitsusele, et nad on teretulnud meie valimisi vaatlema," lausus Kirby. "Fakt, et nad on otsustanud OSCE vaatlusmissiooniga mitte ühineda, näitab selgelt, et tegemist on propagandatrikiga."

Tema sõnul on Vene vaatlejatel võimalik taotleda akrediteeringut USA osariikidelt ning Washington ei teeks sellele takistusi.

"Meil pole midagi karta sellest, et Vene vaatlejad meie valimisi vaatlevad," ütles Kirby. "Me oleme oma valimisprotsessi stabiilsuses, turvalisuses ja tugevuses kindlad. Puudub vajadus seda varjata."