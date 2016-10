Trump ründas esileedit Michelle Obamat

Suure osa presidendikampaaniast on Trump üritanud hammaste teritamist Michelle`i kallal vältida – küsitlused näitavad, et ta on rahva seas populaarsem nii oma abikaasast kui kahest presidendikandidaadist. Eilsel kogunemisel Põhja-Carolinas kaebas aga Trump, et midagi muud esileedi ei teegi, kui peab Clintoni jaoks kampaaniat. Seejärel heitis ta ette, et Michelle Obama oli aastal 2008 Clintonit rünnanud.

Trump väitis, nagu oleks Michelle Obama ütelnud: kui sa ei saa hakkama oma majapidamisega, siis ei tohiks kandideerida ka Valgesse Majja. Need sõnad olevat nimelt adresseeritud Clintoni suunas. Obamad võtsid kunagise lause omaks, kuid kinnitasid, et need polnud mõeldud Hillary jaoks.

Trump lubas ka, et kuni valimispäevani on ta graafik tihedalt üritusi täis – et pärast poleks mingit kahetsust. «Kas ma võidan, kaotan või teen viigi – ma olen endaga rahul,» rääkis ta. Lisades samas, et kui kõik ta toetajad tulevad 8. novembril hääletama, siis ta võidab.