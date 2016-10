Calais`migrandilaagrit hakatakse esmaspäeval sulgema

Võimude sõnul pakutakse laagri ligi 7000 asukale asenduskohti varjupaikades üle riigi. Mitmed lapsed viiakse aga eeldatavasti üle lahe Suurbritanniasse.

Ametnikud on väljendanud muret selle üle, et rahvamassid võivad operatsiooni esimese etapi jooksul tormi joosta. Teisipäeval saadetakse kohale buldooserid ja rasketehnika, mis lükkaks maha elanikest jäänud telgid ja hurtsikud. Siseministeeriumi väitel on arvestatud võimalusega, et olukorra muutumisel vägivaldseks sekkub ka politsei.

Üle riigi on Calais` elanikele nähtud ette 7500 voodikohta. Nende transportimiseks kasutatakse ligi 60 bussi.