«USS Decatur liikus rutiinselt, seaduslikult, ilma eskordi ega intsidentideta Paraceli saarte lähistel,» sõnas Pentagoni pressiesindaja Gary Ross. «Operatsioon näitas, et rannikuriigid ei tohi ebaseaduslikult piirata navigeerimisõigusi ja vabadusi ning mere seaduslikku kasutamist,» ütles ta.

Hiina kaitseministeerium nimetas Ühendriikide sõjalaeva tegevust sügavalt ebaseaduslikuks ja sihilikult provokatiivseks aktiks. Merevägi saatis sündmuspaigale raketiristleja ja saatelaeva, kes tuvastasid ja kinnitasid USA sõjalaevade kohaloleku ja manitsesid neid lahkuma, seisis kaitseametkonna avalduses.

Paraceli saari haldab Hiina, ent neid nõudlevad endale ka Vietnam ja Taiwan. Pentagoni pressiesindaja sõnul seilas USS Decatur läbi vete, mida katavad Hiina üleliigsed territoriaalnõudmised, ent ei sisenenud 12-kilomeetrisesse tsooni Paraceli saarte ümber.

USA merevägi on korraldanud viimase aasta jooksul Lõuna-Hiina merel neli meresõiduvabaduse operatsiooni vastuseks Pekingi maahõivetegevusele vaidlusalustes vetes. Hiina on viimastel aastatel ehitanud Lõuna-Hiina merel tehissaari ning riffe ning asunud rajama neile infrastruktuuri, mida on võimalik kasutada sõjaliseks otstarbeks.

Hiina näeb Ühendriikide sõjalaevade operatsioonides riigi suveräänsuse rikkumist.