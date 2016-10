Kreml: nõuda Assadi lahkumist on mõtlematu

«On ainult kaks varianti: Assad istub Damaskuses või Nusra istub Damaskuses,» ütles Peskov, viidates Al-Qaeda Süüria harule, Al-Nusra Rindele, mis end varem sel aastal Fatah al-Shami Rindeks ümber nimetas.

«Assad peab istuma Damaskuses, et tagada poliitiline lahendus,» sõnas ta. Peskov rõhutas, et Süüria suuruselt teise linna Aleppo ründamises välja kuulutatud relvarahu ei ole järeleandmine Lääne survele.

Peskovi sõnul on Venemaa Süüria-kampaania eesmärk võidelda terroristidega ning Süüria valitsuse langemine tooks kaasa uue põgenikelaine ja uusi terroriakte Euroopas.

«Mõned riigid püüavad mängida kuradiga ja kasutada terroriste, et saada lahti Assadist. Teised ütlevad mõtlematult, et Assad peab lahkuma,» kõneles Putini kõneisik. «Kui Damaskus langeks ja terroristid võtaksid selle enda kontrolli alla, siis ei saa olema mingit poliitilist lahendust.»

Peskovi sõnul on vähe lootust, et Süüria konflikt lähiajal lõppeks, vaid selleks on vaja rahvusvahelise kogukonna pikka ja tõsist tööd. «Süüria territoorium tuleb vabastada,» ütles Peskov. «Samuti tuleb teha kõik selleks, et takistada riigi lagunemist, millel oleksid katastroofilised tagajärjed kogu regioonile.»