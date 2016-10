Haavatud elanikud ei julge Aleppost lahkuda

Venemaa on jätkanud relvarahu kolmandat päeva, kuid ÜRO hinnangul ei ole turvagarantiid veel piisavad, et inimesi saaks evakueerida.

Arvatakse, et Aleppos on umbes veerand miljonit inimest. Mässuliste kontrolli all olevatest piirkondadest on neid põgenenud ainult käputäis.

Süüria relvakonflikti jälgiva Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse sõnul ei usu inimesed enam lubadusi, et nad võivad takistusteta linnast lahkuda.

ÜRO on kutsunud Venemaad pikendama relvarahu esmaspäevani. Süüria meedia ja Venemaa süüdistavad mässulisi Aleppo tsiviilelanike kasutamises inimkilpidena.