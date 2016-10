Aleppo relvarahu lõppes ilma haavatute evakueerimiseta

Moskva pikendas ühepoolset humanitaarpausi laupäeval kella 19.00ni Eesti aja järgi. Moskva teatas, et ei relvarahu rohkem ei uuendata, seda hoolimata ÜRO palvest teha seda haavatud tsiviilisikute evakueerimiseks.

Paus vaenutegevuses algas neljapäeval pärast seda, kui Moskva teatas Süüria valitsusvägede rünnaku ajutisest peatamisest mässuliste kontrolli all olevatele Aleppo linnaosadele.

Süüria armee avas kaheksa evakuatsioonikoridori, kuid vaid käputäis inimesi liikus ühe läbipääsu kaudu. Ülejäänud seitse jäid inimtühjaks.

Londonis baseeruva Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman ütles, et kodanikekomiteede liikmed sisenesid režiimi kontrolli all olevatest linnaosadest Aleppo idaosa piirkondadesse, et haavatuid evakueerida, kuid see ebaõnnestus.

Süüria riigimeedia ja Vene võimud süüdistasid mässulisi, et need takistavad tsiviilisikute lahkumist ja kasutavad neid inimkilpidena.

ÜRO ütles laupäeval, et inimeste evakueerimiseks Aleppost ja humanitaarabi toimetamiseks abivajajateni ei saadud piisavaid julgeolekutagatisi.

Abikonvoid ei ole saanud Alepposse siseneda alates 7. juulist ning sealsed toiduvarud saavad selle kuu lõpus otsa, hoiatas ÜRO peasekretär Ban Ki-moon neljapäeval.