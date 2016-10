Trump lubas kõik teda ahistamises süüdistanud naised kohtusse kaevata

«Kõik need valetajad kaevatakse kohtusse, kui valimised on läbi. Ma ootan seda innuga,» ütles Trump.

Trump eitas veelkord jõuliselt, et on kunagi ühtegi naist ahistanud.

«Need naised valetasid ja tulid avalikkuse ette vaid selleks, et mu kampaaniat kahjustada. Kõik see on täielik väljamõeldis. Midagi taolist pole iialgi juhtunud. Mitte kunagi,» toonitas Trump.

Trump pidas laupäeval Gettysburgis kampaaniakõne, kus tõi oma peaeesmärkidena välja korruptsioonivastase võitluse poliitikad, ameeriklastest tööliste kaitsmine ning võitlus terrorismi ja ebaseadusliku sisserändega.

Ühtlasi lubas Trump peatada miljardite maksmise ÜRO kliimasoojenemisega võitlevatesse programmidesse ja kasutada see raha USA vee- ja keskkonnaprobleemide lahendamiseks.