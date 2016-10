Ühendriikides tapsid sissemurdjad kaks last

Veretöö leidis aset Georgia osariigis asuvas Jonesboro väikelinnas.

Claytoni maakonnapolitsei eestkõneleja seersant Ashanti Marbury sõnul lasti maha 15-aastane poiss ja tema 11-aastane õde. Politsei sai hädakõne kella viie ajal varahommikul ning selles teatati sissemurdmisest ja laskudest.

Politsei leidis peale tapetute majast veel mitu last, kellest noorim oli kuueaastane. Ühtegi täiskasvanut majas ei viibinud. Marbury lisas, et tapetud laste vanemaid on teavitatud ja neid ei kahtlustata.

Esialgsed uurimistulemused viitavad sellele, et tegu võis olla juhusliku sissemurdmisega, kuid midagi pole veel välistatud.