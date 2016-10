Pornostaar süüdistab Donald Trumpi ligitikkumises

Drake väidab, et miljardär puudutas ja suudles teda aastal 2006 Nevadas toimunud heategevuslikul golfiturniiril. Drake räägib, et Trump andis talle oma telefoninumbri ning kutsus ta samal õhtul oma sviiti külla. Naine võttis kutse vastu – kuid kuna mõte tekitas temas siiski ebamugavust, tõi ta kaasa kaks sõbrannat.

«Ta krabas meist igaühest tihkelt kinni ning suudles meid ilma luba küsimata,» ütleb Drake. Naine lahkus umbes poole tunni pärast, kuid sai varsti telefonikõne Trumpi esindajalt, kes kutsus teda tagasi – seekord üksinda. Naine keeldus.

«Mida sa tahad? Kui palju?» küsinud miljardär Drake`i sõnul temalt seejärel. Mees olevat teda meelitanud 100 000 dollari suuruse summa ja eralennukiga.

Drake on vähemalt üheteistkümnes naine, kes esitanud Trumpi suunas ahistamissüüdistused. Vabariiklase kampaania on neid eitanud. «See lugu on läbinisti võlts ja naeruväärne,» seisab avalduses. Trump ei tundvat Drake`i ning tegu olevat järjekordse Hillary Clintoni meeskonna laimuvõttega.