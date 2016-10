Süüdistus esitati päev pärast seda, kui Kirkuki lähedal sai õhurünnakus surma 15 naist.

«Oleme näinud mitu korda, et need rahvusvahelise koalitsiooni sõjalennukite ohvriterohked rünnakud – millel on kõik sõjaroimade tunnused – on muutunud igapäevaseks rutiiniks,» sõnas Vene kaitseministeeriumi kõneisik Igor Konašenkov.

Venemaa on varasemalt välja toonud ka Jeemenis kujunenud olukorra, kus Saudi Araabia juhitud liitlaste ohvriterohked õhurünnakud ei pälvi Moskva hinnangul meedia ja avalikkuse piisavat tähelepanu.

Terrorigrupeeringu Islamiriik (ISIS) džihadistide rünnakus Iraagi põhjaosas asuvale Kirkukile hukkus vähemalt 80 inimest, peamiselt valitsusvägede võitlejad, teatasid eile õhtul julgeolekuametnikud.