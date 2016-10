Ameerika politsei teenib kurjategijate relvade pealt kasumit

Praktika on lubatud vähemalt 16 osariigis. Võõrandatud relvad ei lähe seal mitte hävitamisele, vaid edasimüügile. Ehkki paljud on praktikale vastu, leidub sellele mõjuvõimas toetaja – Rahvuslik Relvaliit ehk NRA, kelle sõnul oleks relvade hävitamine raiskamine. Äri käib hoolimata osade politseinike hirmust, et tapariistad võivad jõuda tagasi tänavale kurjategijate kätte.

Näiteks ostis eelmise aasta jaanuaris Minnesotas relva 68-aastane Raymond Kmetz. Kuna tal endal oli relva omamise keeld, kasutas ta selleks vahemeest – viimane hankis talle püssi, mille oli maha kandnud kohalik politseijaoskond. Kmetz viis läbi rünnaku, milles jõudis enne hukkumist haavata kahte politseinikku. Pärast leiti tema autost veel kaks relva, mis olid juba varem jaoskonnast läbi käinud. Sarnane juhus kordus hiljuti Las Vegases.

«See praktika loob keskkonna, kus vaprad mehed ja naised peavad nende relvadega uuesti vastamisi astuma,» kirjeldab mundrikandjate suhtumist Tennessee osariigi Chattanooga linna politseiülem Fred Fletcher.

Võõrandatud relvade müügi on juba keelanud Seattle. Chicago, New York ja Los Angeles saadavad neid hävitamisele. Mujal on praktika aga levinud. «Politseijaoskonnad ei tohiks olla sunnitud raha teenimiseks müüma relvi, mida on kasutatud kuriteos,» lausus Connecticuti senaator Chris Murphy.