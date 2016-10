Tuneesia saatejuht ohvrile: abiellu oma vägistajaga

Saate «Andi Mankolek» («Mul on sulle midagi öelda») juht Aja Chabbi oli intervjueerimas Hajari nimelist noort naist. Hajar rääkis, et kui ta oli 14 aastat vana, vägistasid teda kolm meessoost pereliiget. Kaheksandat kuud rase neiu jutustas, et pidi vaesuse tõttu lahkuma koolist ning töötama perele kuuluvas talus.

Hajar ütles, et pärast vägistajast rasedaks jäämist viskas perekond ta majast välja. Kui saatekülalistega liitus tema isa, avaldas Chabbi arvamust: et olukorda kontrolli all hoida, peaks süüdlane neiuga igal juhul abielluma, kes ta ka ei oleks. Hajar isegi polnud kindel, kes võis ta rasestada – kuid kahtlustas oma kasuema venda.

Saatejuht ütles veel, et tüdruk oleks pidanud toimunust kohe rääkima ja paluma oma vanematelt vabandust selle eest, et jäi väljaspool abielu lapseootele. «Tunnista, et oled süüdi,» lausus Chabbi.

Sotsiaalmeedia lõi seepeale kommentaaridest kihama. «Ta ütles: abiellu oma vägistajaga. Meie vastame: näeme kohtus!», oli pandud pealkirjaks ühele nördimust avaldavale Facebooki-lehele.

Saade võeti seepeale kolmeks kuuks eetrist maha, kuna see olevat rikkunud inimväärikust. Chebbi ütles kohalikule meediale, et tema laused võeti kontekstist välja, kuid kinnitas oma uskumust, et Hajar tegi vait püsides vea.