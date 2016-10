Venemaa süüdistas lääneriike reedeses vahejuhtumis, kus kohalike ametiisikute sõnul sai«õhulöögis Daquqi linna pühamule surma 15 naist.

«Koalitsioon on kindlaks teinud, et me ei sooritanud tsiviilohvreid kaasa toonud õhurünnakut Daquqis,» lausus pressiesindaja kolonel John Dorrian. Daquq asub Kirkukist 200 kilomeetrit lõuna pool.

Lisaks koalitsioonile tegutsevad samas piirkonnas veel Iraagi õhujõud ja armee lennuvägi. Sageli ründavad Iraagis asuvaid sihtmärke ka Türgi lennukid, kuid enamasti kurdide positsioone, mis asuvad Daquqist kaugel.