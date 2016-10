Kohus määras lapsevägistajale üle tuhande aasta vangistust

41-aastasele mehele määratud karistus on teadaolevalt pikim California osariigi Fresno linna ajaloos. Kohtunik Edward Sarkisian Jr. ütles otsust välja kuulutades, et mees on tõsiseks ohuks ühiskonnale – samuti pole ta kunagi näidanud välja mingit kahetsust ja süüdistas toimunus hoopis tütart.

Esimest korda ahistas tütart hoopis keegi perekonnatuttav – kuid tema kaitsmise asemel lõi isa hoopis kampa ning tegi tüdrukust oma «eraomandi», lausus prokurör Nicole Galstan. Vahemikus 2009-2013 mai vägistati tüdrukut kaks kuni kolm korda nädalas, kuni viimaks julges ta põgeneda.

Vandekohus mõistis isa süüdi kokku 186 seksuaalrünnaku intsidendis. «Kui mu isa mind ära kasutas, olin noor. Mul ei olnud mingit jõudu ega häält, olin kaitsetu,» rääkis nüüd 23-aastane tütar kohtule.

Kohtualune lükkas tagasi mitu kokkuleppemenetlust. Kui ta oleks tunnistanud oma süüd, oleks prokurör nõudnud talle vaid 13 aastat karistust. «Ta rikkus tema teismeliseaastad ning pani ta tundma, nagu oleks süüdi,» põhjendas prokurör nüüdset karmi karistust.

Otsus on suureks kontrastiks hiljutisele juhtumile Montanas, kus oma 12-aastast tütart vägistanud mees ei saanud üldse mingit vanglakaristust. Selle asemel määras kohtunik end süüdi tunnistanud mehele 30-aastase tingimisi karistuse ning käskis tal vahi all viibida kokku 60 päeva.