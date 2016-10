Jeemeni vaherahu lõppes uute õhurünnakutega

ÜRO erisaadik Jeemenis Ismail Ould Cheikh Ahmed kutsus relvarahu tulutult veel vähemalt 72 tunni võrra pikendama. Tema sõnul õnnestus ÜROl jätkuvatest lahingutest hoolimata toimetada abi piirkondadesse, kuhu varem ei pääsenud.

Jeemeni sõjas on hukkunud ligi 6900 inimest, kolm miljonit on sunnitud oma kodudest lahkuma ja veel enam vajab toiduabi. Nüüd lõppenud relvarahu on juba kuues alates möödunud aasta märtsist, mil Saudi Araabia koalitsioon alustas rünnakuid, et tõrjuda huthi šiiitlikud mässulised Sanaast välja.

Jeemeni konfliktis on vastamisi rahvusvaheliselt tunnustatud presidendile Abedrabbo Mansour Hadile lojaalsed jõud – mida toetab Saudi Araabia juhitav koalitsioon – ning šiiitlikud huthid ja nendega liidus olevad ekspresident Ali Abdullah Saleh'le lojaalsed väed.