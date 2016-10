EL ja Kanada otsustavad esmaspäeval tippkohtumise toimumise

Euroopa Liidu alaline eesistuja Donald Tusk helistab esmaspäeva õhtul Belgia peaministrile Charles Michelile, et esitada üks lihtne küsimus: «kas Belgia saab neljapäeval leppe allkirjastada, jah või ei?».

Plaanid allkirjastada CETA neljapäevaks kavandatud tippkohtumisel said tagasilöögi reedel, mil Belgia Valloonia piirkonna parlament leppe tagasi lükkas. Sellega sai Belgiast ainust ELi liikmesriik, mis ei saa allkirjastada seitse aastat kestnud läbirääkimiste tulemusel valminud lepingut.

ELi allika sõnul helistab Tusk esmalt Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile ,et määratleda, «kus me oleme», seejärel Michelile ja lõpuks Kanada peaministrile Justin Trudeaule, et otsustada tippkohtumise toimumine.

«Mis puudutab neljapäeva, siis kui Belgia ei saa tagada, et nad saavad leppele allkirja anda, on Tuskile selge, et tippkohtumisel pole mõtet, et seda ei tule, ning ei määrata kindlaks ka uue tippkohtumise aega,» märkis allikas.

Allikas lisas, et otsus sõltub suuresti just sellest, mida Michel Tuskile ütleb.

Valloonia parlament keeldus Belgia keskvalitsusele ELi ja Kanada vabakaubandusleppe heakskiitmiseks luba andmast. CETA vajab kõigi ELi 28 liikmesriigi heakskiitu. Belgias vajab lepe kõigi piirkondade toetust.

Belgia Valloonia piirkonna liider palus reedel «natuke aega» lisakõnelusteks leppe üle.