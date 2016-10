Prantsuse välisminister kutsus lõpetama Aleppo veresauna

Türgi kaguosas asuvasse Gaziantepi provintsi saabunud Jean-Marc Ayrault märkis, et ta on saabunud 150 kilomeeri kaugusele Aleppost. «Ja just praegu purustavad pommitamine ja suurtükituli taas seda linna ja tapavad elanikkonda,» lausus Ayrault.

«Et Süüria põgenikud saaksid taas oma riiki naasta, peame tegema kõik, et need tapatalgud lõpetada ja jätkata läbirääkimisi poliitilise kokkuleppe saavutamiseks,» lisas ta.

«Me ei saa läbi rääkida pommirahe all ... Totaalse sõja lahendus ei ole lahendus,» lisas Ayrault, kui Aleppot tabasid ööl vastu pühapäeva taas õhurünnakud ja jätkusid rängad lahingud.

Ayrault' sõnul on vaja pommitamine kiiresti lõpetada ja võimaldada esmakordselt pärast 7. juuli juurdepääs hmanitaarabile.

Ametist lahkuv ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ütles, et kuu lõpuks saab Aleppos otsa toit. Sestsaadik, kui Bashar al-Assadi režiim Venemaa toel taas Aleppo idaosa tagasuvallutamiseks pealetungile asus, on linnas hukkunud 500 inimest.

Ayrault külastab pühapäeval Türgis asuvat põgenikelaagrit ja kohtub esmaspäeval Ankaras oma ametivenna Mevlüt Çavuşoğluga.