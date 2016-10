Afganistani sõjaväes on kaotusi suurendanud juhtimisvead

Afganistani väed tagavad pärast NATO taandumist nõuandvasse ja väljaõppeandja rolli teist aastat julgeolekut kogu riigis.

"2015. aastal sai lahingutes Talibani ja teiste mässulistega surma hinnanguliselt 5000 Afganistani sõdurit ja politseinikku ning haavata veel 15 000. See aasta tõotab tulla veel hullem," märkis USA armeekindral John Nicholson.

Afganistanis teenib praegu NATO toetusmissioonil Resolute Support umbes 13 000 alliansi sõdurit.

ÜRO hoiatas neljapäeval, et sisepaguluse probleem Afganistanis on süvenemas seoses jätkuva relvakonfliktiga. Afganistanis on sel aastal oma kodud maha jätnud ja riigisiseselt mujale elama läinud üle 320 000 inimese ja 56 protsenti sisepaguluses viibivatest isikutest on lapsed.

Septembris kutsus ÜRO rahvusvahelisi doonoreid seoses talve lähenemisega toetama Afganistanis abi vajavaid inimesi 150 miljoni dollariga.