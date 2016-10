Trumpi kampaaniameeskond ei kavatse alla anda

Juhtkiri: kes pääseb Valgesse Majja?

Presidendivalimistel ookeani taga läheneb valimispäev, 8. november, mil ameeriklased otsustavad lõplikult, kellest saab järgmiseks neljaks aastaks Ühendriikide president. 19. oktoobril toimus Las Vegases kolmas ja viimane presidendikandidaatide debatt. Need debatid ei toonud vabariiklasele Donald Trumpile samasugust edu kui eelvalimised, kus tal Vabariikliku Partei juhtfiguuride õuduseks õnnestus just tänu oma tahumatule suuvärgile saada partei presidendikandidaadi nominatsioon.