BBC ühiskonnakriitilne saade «Panorama» leidis veel, et põgeniklapsed töötavad illegaalselt ja õmblevad Zara ja Mango firmadele teksapükse.

Kõik nimetatud firmad on varem teatanud, et kontrollivad alltöövõtjaid ega luba kasutada tööjõuna põgenikke ega lapsi.

Marks and Spencer teatel ei leidnud nende kontroll Türgi vabrikust ühtegi Süüriast pärit põgenikust töölist, samas saate «Panorama» teatel leidsid nad seitse põgenikku, kes teenivad natuke üle ühe naela tunnis, mis on märgatavalt alla Türgi miinimumtunnitasu.

Süüria põgenikud palkas kohalik musta tööjõu vahendaja, kes maksis neile palkamisel sularahas.

Üks põgenikest teatas Briti ajakirjanikele, et teda koheldakse vabrikus halvasti.

«Kui keegi süürlastest teeb midagi valesti, siis saab ta rängalt karistada, teda pillutakse nagu riidetükki,» teatas anonüümne põgenik.

Uurimise kohaselt oli noorim illegaalist töötaja vaid 15-aastane ja ta töötab päevas üle 12 tunni, triikides rõivaid, mis pakitakse ja saadetakse Ühendkuningriiki müüki.

Marks and Spenceri esindaja teatel oli saates «Panorama» avaldatud informatsioon häiriv ja nad on valmis pakkuma kõigile seal töötavatele süürlastele legaalse töötamise võimalust.

«Eetiline äritegemine on meie firma üks põhialuseid, sama peavad jälgima ka meie partnerid ja alltöövõtjad. Ootame ja nõuame, et töötajaid koheldakse õiglaselt ning teeme kõik, et sellised juhtumid ei korduks,» teatas Marks and Spencer.

Kriitikute sõnul ei tee suurfirmad eriti midagi, et illegaalse tööju kasutamist takistada ja neid ei huvita, millistes tingimustes rõivad valmivad.

Briti äri ja inimõiguste ressursside keskuse esindaja Danielle McMullani teatel peavad suurfirmad saama aru, et nemad vastutavad inimtööju ärakasutamise eest ja peavad selles vastutuse võtma.

«Iga firma peaks huvi tundma ja jälgima, millistes tingimustes ja millised inimesed neile rõivaid valmistavad,» teatas McMullan.

Mango ja Zara jaoks teksapükse valmistavad süürlased töötavad ohtlike kemikaalidega, millega teksakangast pleegitatakse, kuid neil puuduvad kaitsevahendid ja -maskid.

Mango ja Zara esindajate teatel on nad probleemidega kursis ja nad on andnud käsu töötajate tööolusid parandada ja nad vajalike kaitsevahenditega varustada.

Kuna Türgi on Euroopale lähedal, siis valmib paljude firmade rõivatoodang just seal ja seal on lihtne valmistada ka viimase minuti tellimusi. Samuti jõuavad uued kollektsioonid Euroopa poodidesse kiiresti.

Euroopas tuntakse juba mõnda aega muret, et kuna Türki on saabunud ligi kolm miljonit süürlast, siis on selles riigis illegaalse tööjõu ärakasutamine ulatuslik.

Saate «Panorama» reporteri Darragh MacIntyre teatel teavad süürlased, et neid kasutatakse ära, sest nende sõnul töötavad nad kohutavates tingimustes ja neile makstakse liiga vähe.