Somaalia pantvangid sõid nälja kustutamiseks rotte

Filipiini meremees Arnel Balbero ütles, et neile anti regulaarselt kõigest väike kogus vett – ning et katsumuse lõpule jõudes olid nad kui elavad surnud. «Me sõime rotte. Jah, küpsetasime neid metsas,» selgitas Balbero. «Sa sööd lihtsalt kõike, ükskõik mida. Tunned end näljasena, siis sööd,» kirjeldas ta.

Samuti tunnistas ta, et kohanemisel vabadusega tekivad ilmselt raskused. «Ma ei tea, kuidas kogu väline maailm välja näeb, kui see kõik lõppeb. Väga raske on uuesti alustada,» ütles filipiinlane.

26 meremeest võeti kinni aastal 2012 ning viidi pantvangidena Somaaliasse. Vabaks said nad laupäeval, kui väidetavalt tasuti nende eest lunaraha. Mehed olid Hiinast, Filipiinidelt, Kambodžast, Indoneesiast, Vietnamist ja Taiwanist.

Nende laev sõitis Omaani lipu all, kuid kuulus Taiwani firmale.