Donald Trump teatas, mida ta teeb esimesel 100 päeval presidendina

USAs on valimisteni jäänud natuke rohkem kui kaks nädalat, samas on Trumpi kampaania saanud mitu tagasilööki ning küsitlus näitas, et kolmel avalikul debatil oli temast parem vastaskandidaat, demokraat Hillary Clinton, edastab BBC.

Trump tahab piirata Valgest Majast lahkunud töötajate hilisemat poliitilist ja riiklikku tegevus, näiteks takistada nende saamist lobistideks.

Samuti tahab ta piirata kongressi liikmete ametiaega, sest selle sammuga saab takistada samade inimeste tagasivalimist.

Trumpi arvates peaks USA lõpetama ÜRO kliimapaneeli rahastamise ja selle raha suunama hoopis USA infrastruktuuri parandamisse.

Sisserändu kriitiliselt suhtuv Trump tahab välja saata kaks miljonit USAs olevat illegaali. Lisaks tahab ta keelata viisata sissesõidu USAsse neist riikidest, mis ei taha illegaale tagasi võtta.

«Palun ameeriklasi näha läbi meie ajastu häbiväärsest poliitikast ning näha optimismivalgust ja leida usk, sest just need kaks on ameeriklastele tähtsad,» teatas Trump oma kõnes Gettysburgis.

Trumpi kampaania sai tagasilöögi, kui meedia avalikustas 2005. aastast pärit video, millel on kuulda, kuidas Trump kasutab naiste kohta räigeid väljendeid. Pärast seda on paljud naised süüdistanud teda seksuaalses ahistamises ja mitu neist andis Trumpi kohtusse.

Trump omakorda lubas kohtusse kaevata kõik naised, kes teda seksuaalses ahistamises süüdistavad.

USAs toimuvad presidendivalimised 8. novembril, siis otsustatakse, kellest saab seal 45. president. Uus president annab ametivande 20. jaanuaril 2017.