Klouniks riietunu lendas Kambodža loodeosas Samarongis pärast miinile astumist õhku, politsei teatel võib tegemist olla 25-aastase kambodžalasega, kes õppis ja elas USAs, edastab mirror.co.uk.

Klouni maski ja riietust kandnud noor mees ehmatas kohaliku küla elanikke, kes ta külast välja džunglisse ajasid, kuna ta käitus ohtlikult.

Politsei teatel oli hukkunud mees elanud pikka aega USAs, kuid oli Kambodžas perekonnal külas. Ei ole teada, miks ta klounina kohalikke ehmatas.

Kohalike sõnul nägid nad kummalist meest külas liikumas, käes matšeete, ja osa neist pidas teda kurjaks vaimuks. Läbinägelikumad said aru, et tegemist on lihast ja luust inimesega ning tahtsid ta kinni võtta ja politseisse viia.

Klouni jahtinute teatel nad hüüdsid talle, et ärgu jooksku džunglisse, kuna seal võib olla ohtlik, kuid mees ei hoolinud sellest ja läks. Mõne aja pärast kuulsid külaelanikud plahvatust ja said aru, et ta astus maamiinile ja hukkus.

Samarongi politsei korjas mehest jäänud osad kokku ja need saadeti Phnom Penhi kriminalistikalaboratooriumisse.

Kambodžas on seni palju 1970. – 1980. aastate sõdade aegseid maamiine, samas on väljas hoiatusmärgid aladel, kus miine leidub. Umbes 40 000 kambodžalast on saanud miiniplahvatuses vigastada.

Kogu maailmas leviv klounihullus sai alguse paar kuud tagasi USAs Lõuna-Carolinas, kus kurja näoga klounideks riietunud isikud ehmatavad kõiki, kes nende teele satuvad.

Kambodžas oli tegemist esimese sellise juhtumiga.