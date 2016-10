Ameerika politsei jahib automaadiga relvastatud lapsepilastajat

Võimud avaldasid, et said väljakutse, kui Wellstoni väikelinna lähedase kiirtee juures kõlasid lasud. Kui politseinikud jõudsid kohale, avas Michael Vance`i nimeline kahtlusalune nende pihta automaadist AK-47 tule. Sealtsamast leiti kaks surnukeha, keda usutakse olevat Vance`i pereliikmed.

Mõlemad politseinikud said tabamuse jalgadesse. Vance ärandas koos kellegi kaasosalisega politseiauto ning sõitis sellega treileriparki, kus röövis ühele naisele kuulunud haagissuvila. Naist tulistati, kuid ta ei vajanud haiglaravi.

Vance`i kaasosaline on juba kinni võetud, kuid mees ise on endiselt jooksus. Politsei teatas, et Vance võeti alles hiljuti vahi alla, süüdistatuna lapse seksuaalses ärakasutamises.