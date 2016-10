Maltal kukkus alla sõjaväelennuk, viis inimest hukkus

Väikelennukil tekkisid mootoriprobleemid vahetult pärast õhkutõusmist Malta rahvusvaheliselt lennuväljalt, lennuk kukkus maandumist üritades alla väljapoole lennurada lennufirma Medavia angaari kõrvale.

Malta meedia teatas alguses, et surma said viis Euroopa Liidu inimsmugeldamisvastasel missioonil FRONTEX osalenud sõjaväeametnikku. FRONTEX lükkas selle väite ümber, kinnitades, et intsidendiga polnud seotud ükski nende töötaja.

UPDATE: No Frontex staff was involved in the plane crash in Malta. — Frontex (@Frontex) October 24, 2016

Ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini kinnitas Twitteris, et allakukkunud lennuki pardal ei olnud ühtegi ELi ametnikku ning lend polnud ühenduse tegevusega seotud.

No #EU officials involved in plane crash in #Malta. The flight was not related to any of the EU activities — Federica Mogherini (@FedericaMog) October 24, 2016

Kõik lennud Malta rahvusvahelisest lennujaamast on peatatud.

Vaata õnnetuskohta allpoolasuvast videost.