Saksamaal uuritakse, kuidas arvatav terrorist sai teha vanglas enesetapu

Eelmisel aastal Saksamaale saabunud ja asüüli saanud 22-aastane Jaber Albakr peeti kaks päeva kestnud ulatuslike otsingute järel kinni 10. oktoobril Leipzigis, kui ta andsid politseile välja süürlastest põgenikud. Enne tabamist õnnestus Albakril kodulinnas Chmenitzis politsei haarangust napilt pääseda.

Saksa võimude andmetel kavatses Albakr rünnata ühte Saksamaa pealinna Berliini lennujaamadest. Tema üürikorterist Chemnitzis leiti läbiotsimise käigus ka lõhkeaineid. 12. oktoobril poos Albakr end vangikongis aga särgi abil üles.

Juhtunu üksikasju selgitab neljaliikmeline uurimiskomisjon, mida juhib endine konstitutsioonikohtunik Herbert Landau. Raport uurimustulemustega loodetakse avaldada enne selle aasta lõppu.

Saksimaa peaminister Stanislaw Tillich kaitses tänases teleintervjuus ZDFile võimude ja julgeolekujõude tegutsemist. Samas tunnistas Tillich ka vigu. «Seal, kus on inimesed, tehakse ka vigu,» ütles Tillich, kes aga ei täpsustanud konkreetseid vajakajäämisi.

Süürias Damaskuse lähistel elavat Albakri peret esindav advokaat ütles nädalavahetusel Saksa meedia vahendusel, et neil on plaanis pöörduda kohtusse, viidates Saksimaa võimude hooletusele Albakri surma puhul. Lahkunu vend ütles aga, et tema venna mõrvas politsei.