Steinmeieri presidendiks saamise võimalused said löögi

Die Linke liider Bernd Riexinger ütles põhjenduseks, et Steinmeier on seotud erakonnakaaslasest endise liidukantsleri Gerhard Schröderiga, kelle ajal süvenes lõhe vaeste ja rikaste vahel. Riexinger kutsus leidma presidendikandidaati, kes oleks oma tegevuses sõltumatu.

Steinmeier pole võimalikke presidendiambitsioone soovinud ise kommenteerida. Küll aga on tema kandidatuurile toetust avaldanud asekantslerist sotsiaaldemokraatide parteijuht Sigmar Gabriel.

Sakslased saavad uue presidendi järgmise aasta veebruaris, sest senine liidupresident Joachim Gauck teatas selle aasta suvel, et tema teiseks ametiajaks kandideerida ei kavatse.

Spekulatsioone Gaucki võimaliku järglase kohta on Saksa meedias olnud palju. Pikalt on peetud üheks tõenäoliseks variandiks Bundestagi praegust spiikrit Norbert Lammertit, kes kuulub kristlike demokraatide hulka (CDU).

Saksamaa ei vali presidenti rahvas, vaid valimiskogu, mis koosneb võrdses osas Bundestagi saadikuist ja liidumaade parlamentide valitud esindajatest. Esimeses või teises voorus valitud saamiseks on tarvis absoluutset häälteenamust. Saksamaa praegustes poliitilistes oludes tähendab see, et konservatiivide toetusest üksi ei piisa, kandidaat peab sobima ka teistele erakondadele.