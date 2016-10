Venezuela valitsus ja opositsioon leppisid kokku kriisikõnelustes

Opositsiooni enamusega Venezuela parlament teatas pühapäeval, et president Nicolás Maduro "režiim" sooritas riigipöörde, kui võimude otsusega takistati rahvahääletuse korraldamist riigipea tagandamiseks.

Venezuela opositsioonijuhtidel keelati riigist lahkuda

Venezuela endine presidendikandidaat Henrique Capriles ütles eile, et tema ja veel seitse opositsiooniliidrit on said kohtult korralduse, mis keelab neil riigist lahkuda.